Svelata Aftermath, nuova espansione di Mortal Kombat 11

Dopo avervi informato tramite l’apposita notizia nella giornata di ieri, come promesso, NetherRealm Studios insieme a Warner Bros. Interactive hanno annunciato i contenuti in arrivo su Mortal Kombat 11, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4, Google Stadia e Nintendo Switch. Finalmente entrambe le compagnie hanno rivelato ai giocatori la prima espansione dell’opera picchiaduro, ossia Aftermath.

Da quanto è stato mostrato nella clip video, dopo gli avvenimenti della campagna principale, tale contenuto aggiuntivo sarà dedicato anche al proseguimento legato alla storyline principale della produzione, in cui ritorneranno alcuni lottatori come Fujin e Sheeva. L’espansione Aftermath incentrata su Mortal Kombat 11 sarà disponibile ai giocatori dalla giornata del 26 maggio su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e Google Stadia dove verrà pubblicato anche un update gratuito che introdurrà le nuove stage fatalities insieme alle arene.

Chi non possiede il gioco potrà effettuare l’acquisto della Mortal Kombat 11 Aftermath Kollection al prezzo di € 59,99 euro. Mentre la la versione standard del DLC a €39,99 euro o il Mortal Kombat 11 Aftermath + Kombat Pack Bundle a 49,99 euro. Svelati anche i bonus preordini che prevedono le seguenti skin: Scorpion UnboundRage, Sub-Zero Son of Arctika e Frost Kori Power.