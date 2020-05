Call of Duty Warzone arriva a 60 milioni di giocatori

Call of Duty Warzone ha attirato oltre 60 milioni di giocatori dal rilascio del 10 marzo, come comunicato sulla pagina Twitter ufficiale. Il titolo ha iniziato subito con il piede giusto, conquistando nelle prime 24 ore sei milioni di giocatori, 15 milioni in tre giorni, 30 milioni in 10 giorni e 50 milioni in un mese. La Activision ha anche affermato che le vendite di Call of Duty Modern Warfare stanno registrando un record, e non siamo affatto sorpresi. Ad oggi, Modern Warfare ha venduto più copie e conquistato più giocatori di qualsiasi Call of Duty precedente. Nel primo trimestre, infatti, il netto delle vendite di Call of Duty Modern Warfare è stato il più alto per il franchise al di fuori del trimestre di lancio.

“A seguito di una sostanziale crescita anno dopo anno rispetto al titolo precedente a gennaio e febbraio, il netto delle vendite delle unità ha subito un’accelerazione a marzo, trainato dagli aggiornamenti di Warzone e dall’aumento della domanda dovuto all’isolamento in casa.“

La Activision ha inoltre dichiarato che il prossimo titolo di Call of Duty sta rispettando i tempi di sviluppo e dovrebbe essere rilasciato entro la fine dell’anno. Qui potete trovare un nostro articolo al riguardo. L’ultimo aggiornamento della playlist di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone è stato rilasciato martedì scorso, e la Infinity Ward sta continuando a lavorare per risolvere diversi problemi, tra cui un bug XP che fa apparire inattivi i Battle Pass, così come i problemi di connettività e della chat vocale. Per farsi perdonare, però, ha attivato il doppio XP in Modern Warfare e Warzone fino a venerdì!