The Last of Us Part II: il nuovo Story Trailer mostra tutta la brutalità di Ellie

The Last of Us Part II ha ricevuto come previsto il suo nuovo trailer, anche se si tratta di un filmato più breve rispetto a quello che ci aspettavamo. Il video propone alcuni degli avvenimenti che avverranno nel gioco (le cut-scene), ma è da sottolineare l’aspetto brutale delle sequenze mostrate, sopratutto per quanto riguarda la protagonista Ellie, che sia sul volto e nei suoi atteggiamenti mostra aspetti non visti nel prequel.

Nel video sono presenti molti dei personaggi che appariranno nell’action-survival horror, tra cui Joel (ovviamente), che a quanto pare continuerà a proteggere Ellie, nonostante parrebbe che la ragazza provi ad allontanarsi dal “padre” acquisito. Alcune delle scene proposte sono già state anticipate da precedenti screenshot emersi in rete in maniera ufficiale, mentre non manca la presenza delle fazioni nemiche che daranno la caccia alla ragazza. Da notare anche la presenza di una sequenza in auto, con Ellie intenta a sparare ai nemici durante un inseguimento ad alta velocità. Purtroppo però, gli spezzoni di gameplay sono stati davvero troppo pochi.

Vi ricordiamo che il gioco è atteso, come ci ricorda il trailer, il 19 giugno 2020 e arriverà su PlayStation 4. Al momento infatti, non è stata ancora aggiunta la dicitura PlayStation 5, ma come ben sappiamo, il titolo sarà giocabile anche sulla console next-gen di Sony Interactive Entertainment. Di seguito vi forniamo sia il trailer doppiato in italiano, che quello in lingua originale.