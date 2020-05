Battlefield VI in sviluppo, uscita prevista nel 2021

Mentre Battlefield V va avanti, con un ultimo aggiornamento previsto per questa estate, Electronic Arts e DICE stanno lavorando a tutta velocità per portare avanti il prossimo titolo della serie. Il publisher ha dichiarato infatti su Twitter, che Battlefield VI verrà lanciato per console next generation nel 2021 e, in una recente chiamata degli investitori durante il loro briefing finanziario trimestrale, hanno fornito un nuovo aggiornamento sul titolo. Alla domanda sullo stato del progetto e dello sviluppo, il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha commentato che la produzione sta procedendo molto bene, elogiando anche DICE per come sono riusciti a mantenere lo slancio nonostante l’obbligatorio lavoro da casa dovuto alla pandemia di COVID-19.

“Siamo entusiasti di ciò che sta facendo la squadra. E ancora una volta, nell’ambito del lavoro da casa, il modo in cui hanno continuato a sviluppare delle fantastiche animazioni, all’interno del nostro universo di Battlefield, è stato davvero fonte d’ispirazione. Perciò sono elettrizzato per ciò che arriverà il prossimo anno “.

Purtroppo non sappiamo ancora quasi nulla riguardo a Battlefield VI, a parte il fatto che è in fase di sviluppo e che uscirà il prossimo anno, e dovremo aspettare ancora un po’ per sapere quale sarà la sua ambientazione o il suo nome finale. Sicuramente il gioco verrà lanciato sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X, ma non è ancora chiaro se ci sarà retrocompatibilità con le console attuali. Vi terremo senz’altro aggiornati.