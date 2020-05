The Last of Us Part II: il video-messaggio di Druckmann raggiunge quasi i 70 mila di dislike

Come avete potuto osservare, alle ore 16:00, Naughty Dog ha pubblicato un nuovo Story Trailer dedicato interamente a The Last of Us Part II, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi dalla giornata del 19 giugno 2020 in esclusiva su PlayStation 4. Però, nonostante ciò, arrivano spiacevoli notizie poiché il video di Neil Druckmann relativo al raggiungimento della fase gold non è stato accolto positivamente da diversi giocatori.

Ebbene, la clip-video in questione ha raggiunto ben quasi 70 mila di non mi piace (dislike) a causa degli spoiler pesanti reperiti in rete, rovinando l’esperienza a coloro che aspettavano con ansia The Last of Us Part II. Ma non è solo questo che ha fatto scalpore nell’opera targata Naughty Dog, perché si aggiungono anche le tematiche legate all’orientamento sessuale di Ellie: qui dove molti utenti sono rimasti arrabbiati con la stessa azienda, dato che si è deciso di dare ampio spazio a certe relazioni tra vari personaggi. Dunque, tutti questi fattori hanno creato una sorta di odio nei confronti della persona di Neil Druckmann, di Naughty Dog, ma anche verso l’opera stessa! Ovviamente, sono in molti a difendere l’operato del team, anche se in minoranza!