The Sims 4: annuncio e trailer dell’espansione Vita Ecologica

Electronic Arts ha da poco annunciato l’arrivo di una nuova espansione in The Sims 4. Si tratta di “Vita ecologica”, e sarà disponibile dal 5 giugno 2020 per PC/Mac, Xbox One e PlayStation4. Per l’occasione è stato anche pubblicato il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche sull’espansione incentrata sull’ecosostenibilità:

“Gioca per cambiare e fare la differenza in The Sims 4 Vita Ecologica Expansion Pack! Unisciti a una comunità di creatori collaborativi come te per aiutare i tuoi nuovi vicini di casa a pronunciarsi sul progetto di uno spazio comunitario, a ridurre la vostra impronta ecologica e a guardare come si trasforma il vostro quartiere. I tuoi Sims sono pronti a cambiare il loro mondo?”

Potete leggere altre informazioni relative all’espansione sul sito ufficiale.