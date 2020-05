Star Wars Jedi Fallen Order: è l’inizio di nuovo franchise

Lo scorso anno ha visto il trionfale ritorno degli action RPG di Star Wars con l’uscita di Star Wars Jedi: Fallen Order. Il gioco è stato un solido ritorno al genere ed è sicuro che la Forza sia con loro, poiché pare che continuerà ad andare avanti come un nuovo franchise. Durante una recente videoconferenza riguardo i loro guadagni trimestrali, il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha parlato del gioco e del suo successo, dicendo che Fallen Order è il primo gioco di un franchise completamente nuovo.

Non ci sorprende questa decisione, soprattutto perché il titolo ha recentemente raggiunto più di dieci milioni di giocatori, ma è la prima volta che viene dichiarato ufficialmente che un seguito di Star Wars Jedi Fallen Order sia stato pianificato. Sappiamo che lo sviluppatore del gioco, Respawn Entertainment, sta cercando personale per lo sviluppo di un titolo Star Wars non annunciato, e sono molte le probabilità che si tratti di un sequel. Sul loro sito ufficiale, infatti, nella lista delle posizioni aperte è possibile trovarne alcune per “Star Wars Team”. Se siete interessati questo è il momento giusto per candidarsi! Star Wars Jedi Fallen Order è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre una versione per Google Stadia arriverà prossimamente. Per ulteriori informazioni riguardo al titolo potete andare sul nostro sito.