L’ESL One di Colonia si svolgerà senza pubblico

Uno dei di ESL eventi più frequentati annuali Esport, ESL ONE Colonia , si svolgerà a porte chiuse quest’anno. La Germania sta allentando le sue misure di blocco contro la nuova pandemia di coronavirus (COVID-19), tuttavia grandi incontri e viaggi globali non saranno revocati fino alla fine di agosto.

L’ ESL Pro Tour Masters Championship si svolgerà dal 21 al 30 agosto e presenterà un montepremi di $ 1M USD. Un portavoce dell’ESL ha dichiarato che non è stato ancora deciso se il torneo sarebbe stato giocato online da remoto o se le squadre avrebbero giocato di persona in una produzione in studio. Ulteriori informazioni saranno rese note in un secondo momento.

Inoltre, IEM Melbourne, che doveva recitare per la prima volta nella città australiana da quando si è trasferito da Sydney, è stata riprogrammata dal 21 al 22 agosto. I biglietti acquistati per entrambi gli eventi sono validi per il prossimo anno, con opzioni di rimborso disponibili a seconda del punto di acquisto.

Il precedente ESL Pro Tour Masters Championship, IEM Katowice , è stato disputato in uno stadio senza folla quando il mondo occidentale ha iniziato a mettere in atto misure di blocco contro il COVID-19. Da allora, l’undicesima stagione dell’ESL Pro League è stata giocata interamente online, così come l’attuale competizione ESL One Road to Rio. Quest’ultimo è stato progettato per compilare il rinviato campionato CS:GO Major in Brasile. Se sarà ancora in grado di andare avanti, questo sarà ora il più grande evento di Esport live dell’ESL dell’anno.