Panda Global aggiunge nuove persone al Team

Il commentatore di esportazioni Zak “CONEY” Zeeks, che in precedenza era sotto contratto con Panda Global come commentatore, ora ricoprirà il ruolo di responsabile creativo. Oltre a ospitare e commentare eventi di alto profilo di Super Smash Bros. , Zeeks è un creatore di contenuti con il suo flusso Twitch . Zeeks guiderà gli sforzi di creazione dei contenuti dell’organizzazione.

Jack Moore assumerà il ruolo di direttore della crescita per l’iniziativa di statistiche e classifiche dell’organizzazione PGStats, che mantiene le classifiche globali più accettate da Super Smash Bros. per i giocatori: il Panda Global Ranking (PGR). Moore supervisionerà numerosi progetti per ampliare l’attività di PGStats.

Robin Harn, noto nella comunità di Super Smash Bros. come “Juggleguy”, entrerà a far parte dell’organizzazione come project manager. Harn gestisce uno dei più grandi tornei annuali Super Smash Bros. al mondo, The Big House. Parte delle funzioni di Harn includerà la creazione di un sito Web PGStats.

The Panda fam just got bigger.

Please welcome @iBDWSSBM, @Kizzie_Kay310, and welcome back @PunkDaGod!

Joining them are some new staff Pandas: @CONEY @JuggleRob @jackie_peanuts @CLASH_Chia @EveryDamnDay__ @mynameisbien @KoiFGC @kongmunism #KeepItPG pic.twitter.com/DRkmH1TloI

— Panda Global (@PandaGlobal) May 5, 2020

Panda Global sta inoltre aggiungendo Bien Nguyen come direttore dell’ingegneria (precedentemente ingegnere informatico senior presso BHD Solutions) e Brandon Brady (ex Aksys Games) come gestore dei social media, oltre ad aggiungere tre ruoli part-time per SEO e social media.

Il CEO di Panda Global, Alan Bunnéy, ha dichiarato:

Il mondo che ci circonda sta cambiando, ma una cosa è stata assolutamente provata: Esports è qui per restare. Panda Global ha un grande futuro e sono fiducioso che questa squadra di all-star ci porterà lì. Tuttavia, ci stiamo ancora espandendo, quindi tieni d’occhio Panda Global quest’anno.

Panda Global è unica tra le principali organizzazioni di Esport in quanto si concentra su singoli Esport come combattimenti e giochi di carte. L’organizzazione ha precedentemente firmato accordi con diversi marchi non endemici tra cui Geico , Zippo e Funimation . Oltre alla creazione di contenuti, elenco competitivo e prodotti di classifica, Panda Global ospita tornei di community su una vasta gamma di giochi.