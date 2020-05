Little Witch Academia VR Broom Racing: uscita posticipata a fine anno

Inizialmente previsto per giugno, Little Witch Academia VR Broom Racing è stato rimandato per i problemi legati all’emergenza coronavirus. Ora arriverà a fine 2020 per Oculus Quest e poi ad inizio 2021 per PlayStation VR, Oculus Rift e SteamVR (con supporto per Oculus Rift and HTC Vive).

In una dichiarazione, il team UNIVRS ha confermato che “l’adozione di misure di protezione contro COVID-19” ha comportato il cambiamento della data di rilascio. Le gare con le maghette per Luna Nova arriveranno dunque più tardi.