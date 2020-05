Garena lancia BOOYAH!, un’app per gameplay

Garena ha lanciato BOOYAH !, la sua piattaforma per i video di giochi, in India. L’app è disponibile su dispositivi Android e basati su Apple, insieme a una versione web accessibile tramite PC. Il nome BOOYAH! è anche il termine per vincere in una partita di Free Fire – il battle royale sviluppato da Garena. Mentre l’app potrebbe essere potenzialmente utilizzata per tutti i giochi, i temi, le funzionalità e il rilascio sembrano centrati sul posizionamento come piattaforma per i creatori di contenuti di Free Fire .

Come altre piattaforme di streaming, BOOYAH! offre funzionalità simili come chattare con altri utenti, la possibilità di vivere in streaming e altro ancora. Gli utenti saranno in grado di trasmettere il gameplay sull’app e sulle principali piattaforme di streaming come Facebook Gaming, YouTube Gaming e Twitch. Gli utenti saranno in grado di re-streaming e chattare con gli spettatori su tutte le piattaforme contemporaneamente senza costi aggiuntivi.

Saranno anche in grado di generare momenti salienti delle partite di Free Fire , collegare i loro account Free Fire a BOOYAH! E condividerli tramite i social media. L’app consente inoltre di creare stanze personalizzate in cui gli spettatori possono giocare insieme o competere con i loro streamer preferiti.

Infine, l’app ospiterà anche eventi nel tentativo di attirare gli utenti sulla piattaforma. Alcuni di questi eventi sono già stati eseguiti, con piani per altri in futuro. Questi includono programmi di ricompensa per streamer, flussi abilitati per il rilascio e trasmissione di eventi Esport come Free Fire India Scrim Wars.

La versione dell’app ribadisce l’attenzione di Free Fire su contenuti e creatori : due elementi fondamentali dietro il successo di titoli come PUBG MOBILE in India. Tuttavia, la sfida sarà attirare il pubblico da piattaforme già stabilite come YouTube in un nuovo dominio. Anche il rischio per i creatori di contenuti affermati è elevato in quanto non possono abbandonare le loro basi di follower esistenti su altre piattaforme. Solleva anche la questione se i creatori vogliono che il loro gioco e la loro piattaforma siano di proprietà della stessa azienda, una mossa che potrebbe potenzialmente lasciarli in balia di Garena.

Il panorama del gioco in streaming in India è attualmente dominato da YouTube . Tra i nuovi arrivati, Rheo TV, che ha raccolto un round di finanziamento del seme da $ 2 milioni di dollari, che ha visto la partecipazione di Surge, Lightspeed di Sequoia Capital India e vari investitori.