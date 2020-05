PUBG MOBILE sposta le leghe Pro online

Il PUBG MOBILE Pro League (PMPL) Americas si sposterà online per la sua prima stagione, dal 6 al 28 giugno. Il campionato era originariamente previsto per iniziare a maggio come competizione di persona, ma è stato ritardato e spostato online a causa di preoccupazioni riguardanti la diffusione del nuovo coronavirus (COVID-19).

Mentre molti campionati di Esport hanno spostato le loro competizioni online a causa della pandemia, il PMPL Americas è unico in quanto presenta squadre del Nord e del Sud America, che sono generalmente considerate regioni separate per la maggior parte degli ecosistemi di Esport. Ciò è in gran parte dovuto a problemi di integrità competitiva con le partite online di livello professionale su lunghe distanze. Per contrastare questo, il capo degli Esport di PUBG MOBILE, James Yang ha dichiarato a che sono stati installati due server dedicati tra i due continenti.

Inoltre, prima dell’inizio della stagione, le squadre trasmetteranno partite di prove o “scrims” tra loro a partire dal 7 maggio. Le pratiche di squadra vengono raramente registrate negli Esports per consentire alle squadre di sviluppare strategie più privatamente, ma Yang ha spiegato che questi scrims pubblici hanno un duplice scopo. La società ha iniziato a trasmettere scene del suo PMPL in Asia meridionale all’inizio di quest’anno e ha visto una forte risposta da parte dei fan, che Yang prevede di continuare con la lega delle Americhe. Inoltre, gli scrims consentiranno alla società di testare i propri server dedicati in un ambiente di competizione per assicurarsi che siano pronti per le partite ufficiali.

Le competizioni Scrim verranno trasmesse quattro giorni a settimana fino al 31 maggio e PUBG MOBILE offrirà un montepremi giornaliero per le squadre partecipanti.

Yang ha affermato che il suo team sta prendendo sul serio l’integrità competitiva con il passaggio alla competizione online. Una pratica comune in molti campionati, tra cui PMPL Asia meridionale, è stata quella di inviare amministratori o telecamere alle strutture del team al fine di prevenire interferenze esterne durante le partite. PUBG MOBILE richiede inoltre ai giocatori di eseguire programmi che controllano che i giocatori stiano utilizzando dispositivi approvati e utilizzare la fotocamera frontale nel telefono del giocatore per assicurarsi che nessuna squadra stia usando una suoneria, portando qualcuno a giocare con il nome di un altro giocatore.

PUBG MOBILE ha annunciato una significativa ristrutturazione del suo ecosistema quest’anno, aumentando il suo montepremi annuale da $ 2,5 milioni di dollari a $ 5 milioni. Yang ha affermato che questo aumento del montepremi è stato il riflesso del più grande spostamento per il 2020, con l’introduzione dei campionati professionisti. Secondo Yang, la nuova struttura di PUBG MOBILE crea una gerarchia più chiara per i suoi programmi di Esports globali, delineando un percorso per i giocatori di passare da competizioni amatoriali, a eventi semi-professionisti come il PUBG Mobile Club Open, e infine ai PMPL regionali.

La maggior parte di quel montepremi di $ 5 milioni verrà distribuita ai migliori team PMPL ai Campionati del mondo di dicembre.

A marzo, l’ editore di PUBG MOBILE Tencent ha annunciato ESL come partner commerciale del gioco , supportando la sua nuova struttura di Esport in vari modi tra cui la costruzione di uno studio dedicato a Katowice, in Polonia, che doveva servire da casa per le partite dal vivo in futuro. Yang ha espresso rammarico per il fatto che la pandemia abbia ritardato il debutto del nuovo studio.