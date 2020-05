What Happened: un thriller psicologico in arrivo a luglio

Il publisher indipendente polacco Katnappe e lo studio di sviluppo Genius Slackers hanno annunciato che il loro thriller psicologico a a tinte horror, What Happened, sarà disponibile per PC a partire da luglio tramite Steam, e successivamente verrà rilasciato anche per console. Gli appassionati del genere horror potranno vestire i panni di Stiles, un giovane studente di liceo, e guidarlo tra i corridoi oscuri della sua mente, mentre combatte una battaglia contro i suoi demoni, reali e immaginari. Le due aziende di Varsavia hanno cercato di raccontare, con What Happened, un mondo in cui la crudeltà ha spesso la meglio, dove c’è una terribile assenza di empatia ma la speranza non è del tutto perduta.

I giocatori dovranno salvare Stiles dalle forze oscure che lo stanno conducendo in una spirale autodistruttiva, e mentre provano ad aiutare il protagonista a combattere risolvere enigmi e sfuggire dalle grinfie dei suoi demoni, il gioco risponderà in maniera sottile all’empatia mostrata nei confronti del ragazzo. Lo scopo sarà guidare Stiles verso la luce, e determinare la sua salvezza. Il titolo è stato sviluppato in tre anni da un piccolo team indipendente con a capo il suo fondatore, Hassan Mehdiasl. Lo studio ha superato diverse sfide per riuscire a creare un titolo in cui le emozioni negative sembrano prendere vita, per spingono i giocatori a seguire valori, come l’unità e l’empatia, che in questo periodo storico sembrano dimenticati.

Potete trovare la nostra recensione di un altro thriller in uscita in questo articolo.