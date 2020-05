Enthusiast Gaming sigla un contratto pluriennale con G FUEL

Enthusiast Gaming ha stabilito una partnership pluriennale con il marchio di bevande energetiche G FUEL per attività di marketing integrate.

La società possiede e gestisce Luminosity Gaming e co-possiede il franchising di Overwatch League, Vancouver Titans e il franchising di Call of Duty League, Seattle Surge .

Enthusiast Gaming assisterà G FUEL nel promuovere la consapevolezza del marchio e la quota di mercato offrendo le sue piattaforme e reti per pubblicizzare il marchio. Fornirà “contenuti generati dagli utenti, influencer marketing, intrattenimento online e pubblicità”.

Adrian Montgomery, CEO di Enthusiast Gaming , ha parlato della partnership in un comunicato:

Collaborare con un marchio così profondamente radicato nel settore dei giochi come G FUEL è entusiasmante per una serie di motivi. G FUEL è leader nel settore delle bevande energetiche per i giocatori e l’utilizzo della nostra piattaforma per comunicare e interagire con i giocatori continua a convalidare la nostra strategia ed è una pietra miliare significativa per il nostro team di vendita diretta.

Anche l’esecuzione è molto importante e, negli ultimi mesi, siamo stati in grado di dimostrare il successo delle nostre offerte pubblicitarie integrate e dimostrare che l’utilizzo della nostra piattaforma ha più punti di contatto e interagisce con più giocatori rispetto a qualsiasi altra società di gioco. Siamo entusiasti di collaborare con G FUEL e non vediamo l’ora di costruire una partnership a lungo termine sulla nostra comune passione per i giochi.

G FUEL sarà uno sponsor chiave di Luminosity Gaming, utilizzando i creatori di contenuti dell’organizzazione per fare pubblicità davanti ai propri follower e fungere da sponsor della maglia nei suoi team.

Cliff Morgan, fondatore e CEO di G FUEL , ha anche commentato: