Elden Ring sarà presente durante l’Inside Xbox con il suo primo gameplay?

Elden Ring, il nuovo souls-liker di From Software, è stato mostrato con un brevissimo trailer circa un anno fa, in occasione dell conferenza E3 2019 di Microsoft. Del gioco però non è stato mostrato praticamente nulla, la la lunga attesa potrebbe terminare oggi. Phil Spencer, commentando la presenza di Assassin’s Creed Valhalla in occasione dell’Inside Xbox che si terrà alle ore 17:00, si è lasciato sfuggire qualcosa circa un gioco già apparso sul palco di Microsoft in passato.

Ovviamente, la speranza di tutti è quella di vedere il titolo che verrà pubblicato da Bandai Namco in futuro (probabilmente nel 2021). Si tratta proprio dell’action-RPG atteso su console next-gen e PC. Poche ore e lo scopriremo!

OK, ok, yes AC has been on our stage before but not this one! And maybe one other game has been on our stage before but a lot of new games showing up which I find cool.

— Phil Spencer (@XboxP3) May 6, 2020