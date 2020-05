The Last of Us Part II: attendiamoci altre informazioni prima del lancio

The Last of Us Part II è tornato a mostrarsi ieri tramite il nuovo e cruento trailer condiviso da Naughty Dog e Sony Interactive Entertainment, ma a quanto pare prima del lancio (fissato per il 19 giugno su PlayStation 4), non verremo certo lasciati a mani vuote. Intervenuto tramite il PlayStation Blog, Neil Druckmann ha deciso di tenere tutti in allerta.

“Durante quest’ultimo mese di attesa c’è ancora molto che vogliamo condividere con voi, a cominciare dal nuovissimo trailer, che getta uno sguardo sul prossimo capitolo della storia di Ellie e Joel.”

Druckmann ha poi continuato il suo intervento sul blog, confermando la riapertura dei pre-order tramite il PlayStation Store e la disponibilità dopo il lancio di altre copie fisiche:

“Da qui in poi, aspettatevi molte altre novità mentre contiamo le settimane, i giorni e le ore che ci separano dal lancio di The Last of Us Parte II. Infine, visto che molti di voi l’hanno chiesto, siamo lieti di annunciare che sono attivi i pre-ordini delle versioni digitali del gioco su PlayStation Store e delle copie fisiche presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo. Al lancio saranno disponibili per l’acquisto anche altre copie fisiche, ma in quantità variabili in base alla regione e al rivenditore. Al riguardo, chiedete al vostro negoziante di zona.”

Dunque, aspettiamoci almeno un final trailer del gioco, oltre al trailer di lancio. Inoltre, da qui alla pubblicazione del sequel dell’action-survival horror, non sarebbe male ricevere almeno un altro spezzone di gameplay in modo tale da assistere all’esecuzione del titolo con la suo buil finale. Inoltre, vi invitiamo a resistere ancora un po’ ed evitare i tanti spoiler emersi in rete in questo periodo. Infine, vi ricordiamo che ovviamente il gioco potrà essere eseguito con alcune migliorie tramite PlayStation 5, in attesa che Sony Interactive Entertainment ci informi sugli aspetti che verranno migliorati.