Fortnite è offline, in arrivo una nuova patch

Fortnite, il battle royale gratuito di Epic Games disponibile su console, PC e dispositivi mobile, è inaccessibile questa mattina (7 maggio 2020) per la consueta patch settimanale. Dunque, i server sono attualmente offline, dato che la manutenzione è iniziata dalle ore 8:00 italiane e durerà fino all’ora di pranzo.

Come sempre, Epic Games ha segnalato l’inizio dei lavori tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco, ma non ha specificato né quando finiranno, né cosa ci ritroveremo tra le mani quando i server torneranno online. Per scoprire ciò, non resta che recarsi sul sito ufficiale dello sparatutto in terza persona e scoprire cosa riserveranno le note della patch. Intanto, vi ricordiamo che la World Cup è stata annullata a causa del Coronavirus.

Hi, everybody.

A maintenance patch requiring downtime is scheduled to release on May 7. Downtime will begin at 2 AM ET (0600 UTC).

We’ll update you here both when downtime begins and ends. pic.twitter.com/WTZu7UdcsK

— Fortnite Status (@FortniteStatus) May 6, 2020