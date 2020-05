The Twilight Zone: un primo sguardo alla seconda stagione

The Twilight Zone (Ai confini della realtà) è una nota serie televisiva di genere fantascientifico ideata da Rod Serling, andata in onda in diverse edizioni dal 1959 al 2003. La più iconica versione è quella che ha visto la luce tra il 1959 e il 1964, con la presenza di Serling come voce narrante e il coinvolgimento di sceneggiatori del calibro di Richard Mateson, Charles Beaumont e Ray Bradbury. Strutturata in maniera antologica, ogni episodio della realizzazione era indipendente dagli altri e andava a raccontare una storia fantastica, tra il genere horror, il fantasy e la science fiction.

The Twilight Zone: un nuovo dettaglio

Da aprile, dopo diversi mesi dal suo annuncio, Ai confini della realtà è tornata in televisione, su CBS All Access, con un reboot che vede come presentatore il celebre Jordan Peele, che ha annoverato il prodotto tra le ispirazioni per il suo Us. Mentre l’opera è ancora in fase di programmazione, il profilo Twitter dello show ha mostrato un’anticipazione interessante: un immagine della seconda stagione del revival, che potete trovare qui sotto in calce al nostro articolo. Se siete interessati alla foto, vi lasciamo al post, mentre attendiamo nuove informazioni sulla data di debutto di questi inediti episodi.