Evergate: 2D puzzle platformer, presto su Switch, PC, PS4 e Xbox One

PQube e la software house statunitense Stone Lantern Games hanno poche ore fa annunciato il lancio entro la fine di quest’anno per Nintendo Switch, PC via Steam, PlayStation 4 ed Xbox One del 2D puzzle platformer che porta con sé il titolo di Evergate.

Avvolto in una narrazione emotiva e avvincente, in Evergate vi ritroverete a guidare nel suo incredibile viaggio verso l’Aldilà una piccola bianca anima di nome Ki. E in oltre 80 puzzle, attraverso le vite che vi si riveleranno, scoprirete insieme a lei il proprio passato e la connessione con il suo spirito gemello. Un titolo indelebile che fonde in sé enigmi cerebrali con esecuzioni basate sulle abilità, in cui impararete a sfruttare l’energia intrappolata nei cristalli per risolvere enigmi, svelare ricordi passati e salvare dall’ignoto non solo il vostro spirito affine, ma anche l’infinito Aldilà.

