Paris Games Week 2020 annullato causa coronavirus

L’epidemia di coronavirus sta mietendo vittime non solo tra chi è stato contagiato, ma anche nella gaming industry, che sta purtroppo cancellando progressivamente tutti gli eventi in programma nel 2020. Solo qualche giorno fa era stata annunciala la cancellazione di EVO 2020, e purtroppo oggi ci è arrivata un’altra triste notizie. Anche la Paris Games Week 2020, che si sarebbe dovuta tenere dal dal 23 al 27 ottobre, è stata annullata a causa della pandemia di COVID-19. Lo ha annunciato l’organizzatore S.E.L.L. (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs), sul sito ufficiale. Questo è ciò che hanno comunicato:

“Cari giocatori,

È con grande emozione che abbiamo preso la difficile decisione di annullare la Paris Games Week, inizialmente in programma dal 23 al 27 ottobre, e che avrebbe segnato il nostro decimo anniversario.

Il contesto attuale e la necessaria anticipazione delle complessità tecniche e logistiche di un evento come la Paris Games Week ci hanno portato ad annullare questa edizione.

Quest’anno avrebbe dovuto essere speciale, con una line-up piena di nuove uscite e una anniversary edition che saremmo stati entusiasti di festeggiare con voi.

Lavoreremo con tutti gli operatori di settore per consentire a tutti noi di vivere la nostra passione. Stiamo già preparando l’edizione del prossimo anno e non vediamo l’ora di rivedervi.

I nostri migliori saluti,

Il team della Paris Games Week”