Disintegration: il nuovo sparatutto di V1 Interactive fuori il 16 Giugno

Adesso possiamo finalmente annunciarlo in sicurezza: Disintegration, il nuovo sparatutto a tema fantascientifico in soggettiva sviluppato da V1 Interactive e Private Division, sarà finalmente disponibile a partire dal 16 Giugno. Ora che abbiamo la data ufficiale, andiamo a svelare qualche dettaglio del nuovo titolo.

In Disintegration vestiremo i panni di Romer Shoal, eroe ribelle, leader della resistenza e Fuorilegge, ed avremo letteralmente la possibilità di prendere il volo con lui grazie al potente graviciclo che riceveremo in dotazione, oltre a poter sfruttare le capacità tattiche del nostro protagonista. L’obiettivo del gioco sarà salvaguardare gli ultimi residui della razza umana dalla minaccia mortale rappresentata dal Rayonne.

Oltre alla modalità di gioco in single player, il titolo offrirà anche un sostanzioso comparto per il multigiocatore, con tre diverse mode distribuite su un totale di 6 mappe, alle quali ne verranno aggiunte altre dopo il lancio del gioco.

Il lancio di Disintegration avverrà in formato digitale per PlayStation 4, Xbox One e PC attraverso Steam al prezzo di €49,99. Effettuando un pre order (già possibile per Xbox e PC) sarà inoltre possibile ottenere una skin unica per l’equipaggio, un’emote personalizzata, medaglie per i gravicicli e un vessillo del giocatore, differente in base alla piattaforma di gioco prescelta.

Noi per ora vi lasciamo col nuovo trailer in esclusiva, in attesa di avere nuove informazioni che non esiteremo a condividere sempre qui: