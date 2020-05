MechWarrior 5 Mercenaries aggiunto a Game Pass

L’ultimo arrivato della lunga serie di robot giganti di Piranha Games, MechWarrior 5 Mercenaries, ha iniziato a spopolare all’inizio del 2020. Malgrado avesse alcuni problemi qua e là, il titolo risultava molto ben costruito, così come i BattleMechs di cui è possibile prendere il controllo. Nonostante il clangore potente e rumoroso del metallo contro il metallo di cui è costituito il gioco, il titolo ha rivelato anche molte parti intriganti che hanno catturato il pubblico.

Finalmente oggi è stato aggiunto a Game Pass, senza però la classica dose di pubblicità. Senza alcun annuncio, infatti, il gioco è apparso su Microsoft Store ed è già da adesso disponibile su Game Pass. Il gioco risulta acquistabile anche su Epic Games Store, ma non sappiamo se e quando verrà lanciato su altre piattaforme.

“L’anno è il 3015. L’umanità ha colonizzato migliaia di sistemi in una vasta regione di spazio frammentata da secoli di conflitti. I campi di battaglia del futuro sono dominati da MechWarriors, piloti d’élite di enormi macchine da guerra conosciute come BattleMechs. È un periodo redditizio per essere un mercenario.“

MechWarrior 5 Mercenaries è per adesso disponibile solo in esclusiva per PC. Potete trovare informazioni su altri titoli di questo genere sul nostro sito.