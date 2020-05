Animal Crossing New Horizons: in arrivo la Guida Ufficiale

I fan nostrani di Animal Crossing New Horizons esultino pure: è infatti ufficiale la notizia che Bandai Namco Italia metterà a disposizione la Guida Ufficiale del gioco, a partire dal 29 Maggio 2020. Per chi volesse, il pre order del manuale è disponibile già da oggi. Intanto, il titolo continua a rimanere al primo posto anche della classifica italiana, per cui è un investimento che consigliamo caldamente.

Edita da Future Press, la Guida consisterà in un volume di 432 pagine, che racchiuderanno tutti i segreti di cui si potrà aver bisogno per godere al massimo dell’esperienza sull’isola. Il manuale conterrà infatti informazioni utilissimi per ambientarsi, creare la propria isola perfetta, esplorare e scoprire tutte le diverse specie del gioco e soprattutto fare acquisti, ma ci sarà ovviamente molto altro.

Maggiori informazioni saranno ovviamente condivise su tutti i nostri canali, per cui raccomandiamo di restare sintonizzati per non perdere neanche una notizia su uno dei titoli più amati del momento.