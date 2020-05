DiRT 5: presto su Xbox One con Smart Delivery per Xbox Series X

Ed eccoci qui di ritorno dall’evento fervidamente atteso di Inside Xbox! Tra titoli attesi ed inattesi, siamo venuti in diretta conoscenza di un epico videogame targato Codemasters che potrebbe sconvolgere le vostre attuali conoscenze del mondo rally: DiRT 5, prossimamente in arrivo anche con la funzione Smart Delivery, ossia la possibilità di acquistarlo per Xbox One per poi poterlo giocare gratuitamente in prima persona anche su Xbox Series X.

DiRT 5, il nuovo capitolo next-gen della serie, è dunque pronto a catturarvi e ad emozionarvi alla guida dei più incredibili veicoli con cui siete chiamati a mantenere il terreno e a tagliare il traguardo con stile. In attesa di comunicarvi via games news i prossimi aggiornamenti che acquisiremo sul titolo, vi invitiamo a scoprire qui la nostra recensione dedicata invece a DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition!