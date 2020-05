The Medium: mostrato il nuovo progetto di Bloober Team all’Inside Xbox

Durante il corso dell’Inside Xbox, Microsoft ha svelato i vari progetti next-gen in arrivo su Xbox Series X e non solo, mostrando le potenzialità tecniche delle varie produzioni sulla console precedentemente citata. Ebbene, è stato rivelato The Medium, gioco horror targato Bloober Team, autori di Layers of Fear. Per farvi un’idea sulla produzione in arrivo sulle console di prossima generazione, ecco il filmato dell’opera in questione. Tale videogioco debutterà sugli scaffali dei negozi a fine 2020 su PC e Xbox Series X.