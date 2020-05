The Ascent: svelato durante l’Inside Xbox

Continua ad andare avanti l’Inside Xbox. Ora è stato svelato un titolo di Neon Giants, dal titolo The Ascent. Il gioco in questione è un action rpg in co-op ambientato in un mondo cyberpunk. La storia ruota attorno ad una mega società, The Ascent Group, che possiede tutto, ma che è appena crollata. Il giocatore potrà sopravvivere senza di essa?

Il gioco, sviluppato da un piccolo team svedese, sarà disponibile durante questo autunno su Xbox One, PC, e al lancio su Xbox Series X. Il filmato, che potete vedere qui sotto, alterna scene cinematiche a fasi di gameplay.