Scorn mostrato durante l’Inside Xbox

Microsoft ha appena mostrato durante l’evento Inside Xbox in onda su YouTube e Twitch un trailer avvincente del titolo horror based Scorn.

Il gioco ha tinte oscure che ricordano Alien, come molti degli utenti collegati hanno fatto notare nei commenti, e in parte anche la desolazione dell regno delle macchine di Matrix.

L’ambientazione risulta essere quella di una città distrutta in cui esseri inquietanti si riproducono tra le rovine di un passato in cui l’uomo era al centro del mondo. Cosa sia successo non è dato saperlo, e non sappiamo ancora in che modo il giocatore dovrà interagire con questo mondo, ma sicuramente la nuova console Xbox Series X ci fornirà una nuova esperienza di gameplay per questo raccapricciante titolo.