Call of the Sea, nuovo indie next gen

Un bellissimo titolo è stato annunciato durante l’evento Inside Xbox in onda su YouTube e Twitch : Call of the Sea. Nel trailer possiamo vedere una archeologa in un’isola apparentemente deserta, che inizia un’avventura indimenticabile alla ricerca di un mondo andato perduto nel passato che ricorda Atlantide.

“Call of the Sea è un Adventure Game ambientato nel Sud Pacifico degli anni ’30. Esplorate una lussureggiante isola paradisiaca e scoprite i segreti di una civiltà perduta, nella caccia alla spedizione scomparsa di vostro marito.”