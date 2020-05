Yakuza Like a Dragon: arriva in occidente è sarà al lancio su Xbox Series X

Continua ad andare avanti l’Inside Xbox. Ora è stato mostrato Yakuza Like a Dragon con un trailer cinematico. Il filmato mostra scene di trama e gameplay. Come viene fatto sapere, il gioco arriverà in occidente (già uscito a gennaio in Giappone) e sarà disponibile su Xbox Series X al lancio della console, Xbox One e Windows 10.

Il titolo in questione, considerabile come un reboot della serie, ha un sistema di combattimento diverso dei predecessori, con dinamiche da GDR, e vede protagonista Ichiban Kasuga. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.