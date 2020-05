Second Extincion: un nuovo FPS next gen

Tanti nuovissimi titoli in arrivo per questa nuova generazione di console! Abbiamo appena visto durante l’evento Inside Xbox in onda su YouTube e Twitch ora vi presentiamo Second Extincion.

Second Extinction è un intenso sparatutto in coop a tre giocatori, e il vostro obiettivo è quello sterminare i dinosauri mutanti che hanno conquistato il pianeta. Osservando l’aspetto e l’azione di questo gioco, sembra che si possano ottenere tutti i tipi di armi per eliminare orde di dinosauri in rapido movimento, come i velociraptor.