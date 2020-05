Zelda Breath Of The Wild: il sequel non prima di Marzo 2021

A quanto sembra, nonostante gli ultimi rumors sul titolo, il sequel di Zelda Breath Of The Wild non sembrerebbe rientrare nei piani di Nintendo almeno fino alla fine di Marzo 2021, periodo in cui peraltro è solito terminare anche l’anno fiscale; i cui risultati per quest’anno sono stati resi pubblici e fruibili qui e qui.

In questi documenti si fa menzione di tutti i titoli lanciati durante il corso dell’anno corrente, da Xenoblade Definitive Edition a tutti i DLC di Animal Crossing New Horizons, passando per Pokemon Spada e Pokemon Scudo, e Super Smash Bros Ultimate. Una cosa però spicca su tutte: non si fa menzione del sequel di Breath Of The Wild.

Come ricorderete, il gioco venne annunciato durante l’E3 del 2019 come uno dei titoli in uscita per l’anno 2020, ma di fatto non vedrà la luce almeno fino alla fine del prossimo anno fiscale. Sicuramente, pandemia permettendo, ci aspettiamo di saperne di più durante il prossimo E3. Nel frattempo, continueremo ad aggiornavi su qualsiasi novità riguardo il prossimo titolo di una delle saghe più amate e fortunate dell’intera storia del gaming.