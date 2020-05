Fast & Furious Crossroads: data release vicina all’annuncio

Quando Bandai Namco aveva annunciato il titolo di Fast & Furious Crossroads ai Game Awards del 2019, dato come uscita a Maggio 2020, tutti i fan della saga avevano esultato dalla gioia, salvo poi ricredersi quando la pandemia di Coronavirus aveva obbligato gli addetti ai lavori a rimandare l’uscita del nono film del franchise nel 2021 e conseguentemente quella del gioco, a data però da destinarsi.

Le sono poi rimaste apparentemente ferme prima di questi giorni, quando un rappresentante dell’azienda Giapponese sviluppatrice del titolo ha dichiarato che un possibile annuncio riguardante la data del release di Fast & Furious Crossroads dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Naturalmente, non c’è ancora niente di ufficiale, per cui per ulteriori precisazioni dovremo aspettare qualche ulteriore comunicato da parte della Bandai Namco.

Per ora, quello che sappiamo per certo sul titolo è che sarà disponibile per Playstation 4, Xbox One e PC, oltre al trailer che vi lasciamo come sempre alla fine dell’articolo: