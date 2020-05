Inside Xbox: ecco il recap dell’evento

L’evento Inside Xbox, andato in onda su YouTube e Twitch, è appena terminato lasciandoci un po’ di amaro in bocca. Erano stati promessi gameplay e rivelazioni, ma sono stati mostrati soltanto alcuni trailer, che non hanno fornito chiarimenti né sulle prestazioni della console Xbox Series X né sulle potenzialità di giochi estremamente attesi come Assassin’s Creed Valhalla. I trailer in questione però erano molto intriganti, e vogliamo in questo articolo mostrarvi tutti i titoli presentati oggi.

Il primo titolo ad essere presentato è Bright Memory Infinite, un titolo cinese che fonde i generi action e FPS. Il gioco è ambientato in una vasta e futuristica metropoli nell’anno 2036. Uno strano fenomeno sta accadendo nei cieli della città a cui gli scienziati non sanno dare nessuna spiegazione, così la Supernatural Science Research Organization (SRO) ha mandato agenti per investigare su questo fenomeno. La protagonista Shelia, insieme ai colleghi della SRO, scoprirà che gli strani fenomeni sono connessi ad una antica e misteriosa magia, storia ancora sconosciuta di due mondi che sta finalmente venendo alla luce.

Successivamente è stato presentato DiRT 5, il nuovo capitolo next-gen della serie. Il titolo è dunque pronto a catturarvi e ad emozionarvi, guiderete le più incredibili automobili con cui sarete chiamati a mantenere il terreno e a tagliare il traguardo con stile. Restate dunque in attesa delle prossime news riguardo al titolo, vi terremo aggiornati!

Il terzo titolo mostrato è stato Scorn, un suggestivo gioco di adventure-horror in prima persona ambientato in un universo da incubo dalle forme strane e cupe. È progettato intorno all’idea di “essere gettato nel mondo”. Isolati e persi in questo mondo onirico, i giocatori esploreranno diverse regioni interconnesse in modo non lineare. L’ambiente inquietante diventa un personaggio stesso.

È arrivato poi il momento di Chorus, uno shooter con combattimenti spaziali. Il giocatore vestirà i panni di Nara, insieme alla Forsaken, la sua starfighter senziente, in un personale viaggio di redenzione. Si potranno sbloccare armi e abilità, esplorando panorami interstellari e antichi templi, avventurandosi oltre la realtà di veglia. Bisognerà poi superare e sconfiggere i nemici per liberare la galassia dall’oppressione.

Ormai nel vivo dell’evento è stato presentato il trailer di Vimpire the Masquerade Bloodlines 2. Seattle è sempre stata governata da vampiri. Date la caccia alla vostra preda negli scenari cittadini ricostruiti e reinventati per Mondo di Tenebra. Incontrate gli antichi fondatori, presenti sin dalla nascita della città, e i nuovi arrivati che stanno cambiando il volto di Seattle con il denaro guadagnato grazie a innovazioni tecnologiche. Tutti hanno dei doppi fini, quindi scegliete saggiamente da che parte stare.

Dopo è stata la volta di Call of the Sea. Il gioco è ambientato nell’anno 1934, nelle più remote acque del Pacifico meridionale. Norah ha attraversato l’oceano seguendo le tracce della spedizione scomparsa del marito e si ritrova su un’isola lussureggiante e paradisiaca: un luogo senza nome e dimenticato, costellato da quel poco che resta di un’antica civiltà perduta. Quali strani segreti nasconde, e cosa porterà alla luce Norah nella sua ricerca della verità?



Ormai nel vivo dell’Inside Xbox, è stato mostrato il trailer di The Ascent. In una metropoli verticale, popolata da creature provenienti da tutta la galassia, autonoma e gestita dalle multinazionali. Vestirete i panni di un lavoratore, proprietà della compagnia che possiede voi e tutti gli abitanti del vostro distretto. In un giorno qualunque, vi ritroverete coinvolti in una serie di catastrofici eventi: la mega-multinazionale The Ascent chiude i battenti per motivi ignoti e i circuiti di sicurezza automatici vanno in tilt. La sopravvivenza del vostro distretto è a rischio, cosa farete?

Il successivo titolo mostrato durante l’evento è stato Scarlett Nexus. Purtrppo non abbiamo ancora notizie al riguardo di questo titolo, ma potete trovare il trailer in questo articolo.

Uno dei titoli che ci ha maggiormente intrigato durante questo Inside Xbox è stato The Medium gioco horror targato Bloober Team, autori di Layers of Fear. Vesti i panni di una medium e vivi la sua storia divisa tra due mondi distinti: quello reale e quello degli spiriti. Perseguitata dalla visione dell’assassinio di un bambino, ti avventurerai fino a un hotel abbandonato in cui, molti anni prima, si consumò una tragedia inimmaginabile. È lì che avrà inizio la tua ardua ricerca di difficili risposte.

Avvicinandosi alla fine dell’evento, è stato presentato Second Extincion, un intenso sparatutto in coop a tre giocatori, e il vostro obiettivo è quello sterminare i dinosauri mutanti che hanno conquistato il pianeta. Osservando l’aspetto e l’azione di questo gioco, sembra che si possano ottenere tutti i tipi di armi per eliminare orde di dinosauri in rapido movimento, come i velociraptor.

Poi è stato presentato il trailer di Yakuza Like a Dragon. Il filmato mostra scene di trama e gameplay. Il gioco è uscito in Giappone e Asia il 16 gennaio per PlayStation 4 e dovrebbe uscire in Europa e in America entro il 2020 anche se ancora non è stata resa nota una data ufficiale di rilascio. Sarà disponibile su Xbox Series X al lancio della console, Xbox One e PC.

Poi è stato presentato il trailer di Madden NFL 21, titolo sportivo targato Electronic Arts. Il video mostra tutte le peculiarità del gioco con la grafica della nuova console Xbox Series X.

Infine è arrivato il momento del tanto atteso Assassin’s Creed Valhalla, con un primo assaggio di gameplay. Siamo rimasti un po’ delusi della mancanza di ulteriori notizie riguardo a questo titolo, del quale speravamo di poter scoprire un gameplay con maggiori dettagli. Per adesso ci accontentiamo, sicuri che presto arriveranno nuove notizie!