Nevada Board: aperte scommesse per il 2020 DreamHack Masters Spring

Le scommesse sugli sport continuano la sua crescita nel nuovo tradizionale coronavirus (COVID-19), in quanto lo sport board del Nevada Gaming Control Board ha concesso l’approvazione ai bookmaker per offrire scommesse sulla DreamHack Masters Spring 2020 . Questo aggiunge un altro evento alla crescente lista di Counter-Strike: tornei offensivi globali approvati dal board, che ha portato tutti gli altri giochi nelle approvazioni dei tornei.

Il mese scorso, il Nevada Gaming Control Board si è esteso ad altri titoli di Esports, approvando le scommesse su Overwatch League, Call of Duty League , League of Legends Championship Series (LCS) e League of Legends European Championship (LEC) , nonché su iRacing e Dota 2 eventi.