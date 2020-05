I Vancouver Titans lasciano la direzione

I Vancover Titans della Overwatch League (OWL) hanno preso mercoledì su Twitter per annunciare che il team ha lasciato il suo intero roster e il suo staff tecnico. Sebbene non siano state fornite ragioni per il lascito, si presume che sia responsabile un conflitto tra il team e la direzione. Vancouver non gioca una partita dal 12 aprile, ma è prevista per il 9 e il 10 maggio.

Un articolo di ESPN riporta che Vancouver rinnoverà il proprio elenco firmando cinque degli otto giocatori del team Contenders,Second Wind. I giocatori che presumibilmente firmano con Vancouver sono William “Caden” Loll, Abtin “ShRedLock” Shirvani, Dalton “Dalton” Bennyhoff, Colin “Higan” Arai e Randal “Roolf” Stark.

L’attrito tra management e giocatori ha iniziato a svilupparsi quando il roster Titans è stato spostato dalla sua struttura di addestramento a Vancouver, British Columbia, Canada, nel paese di origine dei giocatori della Corea del Sud.

Fonti hanno affermato che il team voleva essere a casa dove potevano trascorrere del tempo con le loro famiglie in mezzo alla pandemia di COVID-19 che ha visto la chiusura dei confini e le restrizioni di viaggio messe in atto in tutto il mondo. Tuttavia, quando il team ha richiesto una struttura di addestramento e / o un team house durante il loro soggiorno in Corea del Sud, la richiesta è stata respinta.

Con la squadra in competizione nelle partite della Corea del Sud, giocare a Vancouver è diventato difficile a causa di una differenza di tempo di 16 ore e di una differenza evidente nel ping (il tempo di risposta dal computer di un giocatore a un server e viceversa). Ciò ha portato alla frustrazione che ha visto la squadra interrompere le partite e le pratiche di boicottaggio.

Era qualcosa che le parti non potevano correggere e alla fine si separarono.

Tim Holloway, Aquisport Entertainment il regista ha detto in una dichiarazione:

Il nostro piano iniziale era che la squadra si unisse alla divisione asiatica e continuasse a giocare il nuovo programma comodamente da casa dei giocatori, ma è stato subito chiaro che questo ha creato una serie completamente nuova di sfide. La differenza di tempo ha reso difficile per il management e la base di tifosi di casa connettersi con la squadra e le sfide tecniche per i giocatori che giocavano da casa hanno ulteriormente aggravato la situazione.

Non è stato possibile raggiungere la direzione di Vancouver Titans e Overwatch League per un commento.