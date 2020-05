Activision Blizzard ha arruolato Sportradar per le scommesse

Activision Blizzard ha arruolato Sportradar per supervisionare un programma di integrità delle scommesse per Overwatch League e Call of Duty League . In un accordo annunciato stamattina, Sportradar inizierà a monitorare le attività di scommesse relative alle due proprietà di Esports e collaborerà con i giocatori sull’istruzione e lo sviluppo di un’app per segnalare in modo anonimo problemi di integrità. La collaborazione con Sportradar è un indicatore del fatto che Activision Blizzard vuole diventare più attivo nello spazio delle scommesse. Jason Hahn, responsabile delle iniziative strategiche di Activision Blizzard, ha dichiarato in una nota preparata:

Dato che i fan si impegnano sempre più a scommettere sulle partite, dobbiamo assicurarci di fare il possibile per proteggere proattivamente il nostro ecosistema.

Alcuni sportsbook statunitensi hanno iniziato a scommettere sugli Esport durante l’arresto dello sport. Sportradar lavora con oltre 80 proprietà sportive per servizi di integrità, tra cui NFL , NBA , MLB e NHL .