Fortnite: oggi il lancio del nuovo Party Royale

Nonostante i diversi concorrenti nel genere battle royale Fortnite, titolo della Epic Games, è ancora sulla cresta dell’onda. Lo sviluppatore ha annunciato su Twitter di aver raggiunto oltre 350 milioni di giocatori registrati. Nell’aprile 2020, i giocatori hanno totalizzato oltre 3,2 miliardi di ore di gioco.

Sebbene ciò non fornisca una rappresentazione accurata delle attività giornaliere o mensili degli utenti, la partecipazione risulta incredibile. Dopo il successo del recente evento Astronimical con Travis Scott, la Epic Games ha programmato per oggi la Party Royale Premiere. Si svolgerà alle 21:00 EST, con i giocatori che assisteranno alle esibizioni di Steve Aoki, deadmau5 e Dillon Francis.

La Party Royale è una nuova playlist di Fortnite in cui i giocatori semplicemente si ritrovano insieme senza ingaggiare alcun combattimento. Oltre agli spettacoli, ci saranno percorsi a ostacoli, gare in barca e nuovi oggetti con cui giocare come i Paint Launcher. Sempre più lontani, dunque, dalle classiche esperienze battle royale, ma questi eventi ci piacciono molto perché possono essere seguiti ovunque nel mondo ma, soprattuto, sono gratuiti.

Vedremo se, come Astronomical, avrà successo anche lo spazio pseudo-sociale di Party Royale ma probabilmente, in un momento di isolamento come questo, potersi vedere almeno su Fortnite potrebbe non essere male. Vi ricordiamo che il titolo è disponibile per Xbox One, PC, PS4, Nintendo Switch e Mobile.

Fortnite now has over 350 million registered players! In April, players spent over 3.2 billion hours in game. 🙌🥳

Let’s keep the party going with our Party Royale Premiere LIVE on May 8 at 9PM ET featuring @DillonFrancis @steveaoki @deadmau5: https://t.co/H18c3UgBL1 pic.twitter.com/Cgt3r7LXQO

— Fortnite (@FortniteGame) May 6, 2020