Second Extinction Anteprima: l’apocalisse-preistorica ha inizio

Il trailer di Second Extinction proposto durante l’Inside Xbox di ieri ha mostrato le prime immagini di questo nuovo progetto della divisione Systemic Reaction, team che fa parte del gruppo Avalanche Studios (Rage 2, Just Cause 4) e che ha lavorato di recente a Generation Zero. Lo spazio a disposizione del gioco è stato poco più di un minuto e ha lasciato di certo qualche dubbio sulla bontà del progetto, nonostante ci siano ampi margini di miglioramento. Il titolo si presenta come uno sparatutto in prima persona online nel quale squadre di tre giocatori vanno a caccia di orde di dinosauri che hanno occupato il pianeta Terra per riconquistarla.

Second Extinction: spara, mutila, uccidi, ripeti

Il background con cui si presenta il videogioco non è di certo uno dei più originali o sottili e neanche dei più recenti. La liberazione della Terra è un cliché che attraversa questa industria da eoni e i dinosauri come contorno hanno avuto alterne vicende nel mercato di videogiochi. Ovviamente è ancora precoce dare giudizi sulla bontà o meno della traccia narrativa portata da Second Extinction. E probabilmente non sarà uno dei punti di forza di questo titolo che vuole probabilmente essere una valida alternativa a chi apprezza i multigiocatore PvE. La speranza è si abbia un hub alle spalle in stile Monster Hunter e che ci sia quantomeno un percorso segnato e non semplici e continuate missioni a ripetizione. Toccherà aspettare chiarimenti e futuri video per capire su quali binari avverrà la conquista della Terra.

In attesa di capire la forma si può già essere quasi sicuri sulla sostanza. La stessa sostanza di cui sono fatti il sangue e i massacri. In effetti nei pochi secondi di gameplay visti si nota come la riconquista della Terra passi per infinite carneficine e tonnellate di violenza. La sensazione di avere davanti agli occhi un seguito spirituale della saga di Turok è forte. L’assonanza di ambientazione e di genere si percepisce anche se è indubbio che ci saranno delle doverose differenze. Il limite di tempo del video messo a disposizione non ha permesso di chiarire molto altro sul gameplay. Non si sono viste particolari azioni acrobatiche oppure possibilità di creare una strategia di attacco più complessa del caricare a testa bassa. Unica cosa chiara fin da subito è che la violenza sarà il motore del gioco. Il sangue e le mutilazioni sui dinosauri, effetto dei colpi, paiono realizzate con molta cura fino al punto che si possono notare parti specifiche del corpo che saltano via in funzione di dove viene indirizzato il colpo. Tra teste mozzate e game strappate a suon di proiettili gli amanti degli stermini virtuali potrebbero avere pane per i loro denti.

Purtroppo nel trailer non si sono viste molte armi (ed era prevedibile che fosse così) e quelle apparse non sembrano essere particolarmente ispirate. Per essere un mondo post-apocalittico proiezione del futuro si sono visti fucili a pompa, mitragliatori e minigun che hanno un profumo di vecchio, di troppo stantio anche se appaiono curate nei dettagli. C’è ancora tempo e spazio per miglioramenti.

Jurassic Park 2.0

La Terra occupata da dinosauri mutanti potrebbe sembrare un ottimo posto che mostrare centinaia di particolari nell’ambiente, ma il video è stato leggermente diverso. Si sono viste grandi distese ghiacciate, montagne rocciose, qualche grotta e foresta. Gli scenari di Second Extinction mostrati mostrano una resa grafica con qualche incertezza. La definizione degli alberi, alcune texture dello scenario e altri aspetti sono buoni, seppur non all’altezza degli altri titoli mostrati a Inside Xbox e la quantità di elementi nello scenario sono sparuti dando l’impressione che ci sia ancora del lavoro da fare. Si è intravisto anche un piccolo paesaggio urbano decadente, ma quanti di questi siano presenti e pronti a raccontare della decadenza dell’umanità non ci è dato saperlo. Di contro la fluidità d’azione pare già buona e i dettagli sulle creature preistoriche sono degne di essere menzionate. La pelle dei grossi rettili ha colorazioni particolareggiate visibili anche nelle fasi più concitate. C’è quindi una buona base di partenza. Non resta che sperare che quando verrà pubblicato anche il resto sia all’altezza.

Second Extinction sarà uno di quei giochi che farà da collante tra questa generazione e la prossima, visto che verrà proposto sia su Xbox One che su Xbox Series X, ma pare legato ancora molto alla generazione attuale per stile e impatto visivo. Ci sono degli ottimi punti di partenza per quanto riguarda la realizzazione dei mostri e la veridicità delle mutilazioni compiute su di essi, ma gli scenari paiono ancora abbozzati, incerti e forse troppo poco next-gen. L’anima multiplayer può far soprassedere sul contorno della trama (se mai ce ne sarà una) in cui è immerso il gameplay, ma visti i precedenti titoli che si sono confrontati con i dinosauri, si percepisce qualche dubbio che speriamo venga sciolto dalle notizie che arriveranno in futuro. Non è detto che Second Extinction non ci sorprenda con il pad alla mano. Speriamo che accada.