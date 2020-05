The Medium e Scorn arriveranno esclusivamente su Xbox Series X e PC

The Medium e Scorn sono alcuni dei titoli next-gen mostrati durante l’Inside Xbox di ieri. In molti però sono rimasti confusi nel tentare di capire su quali piattaforme arriveranno i giochi mostrati e se saranno titoli cross-gen, esclusive o altro ancora. Per quanto riguarda i due giochi sopra citati, ci ha pensato l’analista/insider Benji-Sales a darci una spiegazione.

Le due nuove IP di stampo horror approderanno esclusivamente su Xbox Series X e PC, non saranno cross-gen e saranno esclusive console. Ciò sta a significare che non saranno giocabili né su Xbox One e neanche sulle piattaforme di casa Sony Interactive Entertainment, vale a dire PlayStation 5 e PlayStation 4. Avete già dato uno sguardo alla nostra anteprima di The Medium, la nuova IP di Bloober Team? Per noi è il titolo più interessante mostrato ieri!

Something that got lost a bit in today's busy news cycle

2 games from Inside Xbox, Scorn and The Medium are both next-gen / PC only (no cross-gen) and also console exclusive to Xbox Series X

Pretty interesting info and surprised that wasn't highlighted more pic.twitter.com/9onVnMmAvO

— Benji-Sales (@BenjiSales) May 7, 2020