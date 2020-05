Inside Xbox: Microsoft fa mea culpa per aver alimentato false aspettative

L’Inside Xbox tenutosi ieri ha scatenato le ire degli utenti, ma perché? A quanto pare, in molti hanno preso alla lettera le dichiarazioni di Microsoft, che aveva promesso i gameplay dei primi titoli next-gen per Xbox Series X e PC. Dei 13 giochi mostrati però (tutti giochi di seconda fascia), di gameplay in-game si è visto davvero poco… e Microsoft lo sa molto bene!

Ecco perché Aaron Greenberg è dovuto intervenire in risposta ad un tweet di un fan per scusarsi con l’intera community per aver alimentato false aspettative e messo dell’hype che poi non è stato per nulla ripagato:

La speranza è che i prossimi eventi in programma possano offrire uno spettacolo decisamente migliore rispetto a quanto visto ieri.

Had we not said anything & just shown May Inside Xbox show like we did last month, I suspect reactions might have been different. Clearly we set some wrong expectations & that’s on us. We appreciate all the feedback & can assure you we will take it all in & learn as a team. 🙏🏻💚

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) May 8, 2020