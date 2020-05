Tales of Arise è ancora il titolo più atteso dai lettori di Famitsu

Tales of Arise si riconferma al primo posto della speciale classifica di Famitsu, dove gli utenti giapponesi votano ogni settimana i loro titoli più attesi. Anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ha mantenuto la sua seconda posizione, ma le cose si fanno più interessanti dal terzo posto in avanti. Il podio infatti è stato chiuso da Cyberpunk 2077!

Tra i titoli più attesi nella top 10 troviamo altre grosse produzioni quali Ghost of Tsushima, Bayonetta 3 e soprattutto, il ritorno di The Last of Us: Part II. Il titolo di Naughty Dog infatti è tornato nuovamente nella classifica, occupando l’ultima posizione. Di seguito la top 10: