Soedesco annuncia nuova brand identity per titoli next-gen

Poco prima che venisse aperto il sipario del fervidamente atteso Inside Xbox, di cui potete risalire qui al recap dell’evento, il publisher olandese Soedesco ha poche ore fa annunciato il lancio di una nuova brand identity (di cui potete ammirare alcune anteprime alla fine di questa news) come parte integrante della costante e continua evoluzione dell’azienda, dichiarando inoltre che:

Siamo cresciuti e si è evoluto molto negli ultimi anni e abbiamo sentito che è tempo di cambiare. Dal nucleo dei nostri valori interni al messaggio esterno che vogliamo trasmettere alla nostra comunità, il nuovo marchio riflette ciò che rappresentiamo. Sia in situazioni di vita reale o nel mondo virtuale; “È nelle tue mani.” Inoltre, lo slogan si riferisce anche al senso letterale del control(ler) nelle tue mani.

Insieme allo slogan, Soedesco ha dunque scelto la via di reinventare logo e official web con uno stile decisamente più moderno, indirizzato allo stesso tempo ai prossimi venturi videogames next-gen, di cui conferma l’attuale sviluppo in cantiere di nuovi titoli che saranno quindi lanciati anche sulle console di prossima generazione.