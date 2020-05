The Almost Gone: il 25 giugno su Android, iOS, Switch e PC

Playdigious e la software house belga Happy Volcano hanno recentemente annunciato per il 25 giugno il lancio su Android, iOS, Nintendo Switch e PC via Steam del narrative puzzle game intitolato The Almost Gone. Inoltre, hanno successivamente dichiarato che si avrà la possibilità di acquisirlo il giorno d’esordio con uno sconto del 30% per Android e iOS (€ 6,99) ed uno del 20% per Nintendo Switch e PC (€ 14,99).

Avvolta in un’emozionante narrazione scritta dal pluripremiato autore olandese Joost Vandecasteele, in The Almost Gone vi ritroverete ad essere isolati e per giunta in bilico tra la vita e la morte, nonché ad essere chiamati nel svelare verità celate nei cinque avvincenti capitoli che vi attendono di scoprire. Oggetti e ricordi di facciate ed interni di un semplice stile di vita suburbano si interporranno dinanzi a questo vostro cammino di conoscenza, cui dovrete decifrare e ricomporne il puzzle al fine di rivelare ciò che il vostro destino vi tiene per ora celato. Preparatevi dunque a conoscere strade inspiegabilmente abbandonate, attraenti condomini ed ospedali lasciati vivere nell’incuria e molte altre realtà di una piccola grande storia contemporanea da cui dovrete riuscir infine a trovare tre risposte per tre domande: Perché sei qui?, Perché sei intrappolato?, Tornerai mai a casa?.

