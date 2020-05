Ghostrunner: disponibile la demo per PC sino al 13 maggio

All In! Games e i developers 3D Realms, One More Level e Slipgate Ironworks hanno annunciato non molte ore fa il rilascio di una demo per PC via Steam, fruibile sino al prossimo mercoledì 13 maggio, del cyberpunk action game Ghostrunner. Insieme a un nuovo cinematic trailer e ad una serie di screenshots che potete ammirare alla fine di questa news, l’uscita di questo futuristico titolo è prevista entro quest’anno per PC, PlayStation 4 ed Xbox One.

Radosław Ratusznik (cofondatore di One More Level), ha poi successivamente desiderato condividere che:

Dopo solo una manciata di spettacoli al pubblico, abbiamo ascoltato i nostri fan e volevamo condividere la nostra demo in tutto il mondo. Speriamo che tutti possano godere di questa demo e non vediamo l’ora di condividere molto più presto su Ghostrunner.

Accompagnati dalla folgorante colonna sonora retrowave dell’artista Daniel Deluxe, vi ritroverete a conoscere in Ghostrunner cosa è rimasto dell’umanità a seguito di un inspiegabile evento catastrofico, le cui poche persone sopravvissute si ritrovano ora a vivere all’interno della Dharma Tower, un’immensa struttura inizialmente progettata per essere un rifugio umano temporaneo. Ma a causa dell’avidità e dell’assenza dei sentimenti umani che avrebbero dovuto renderla più unita che mai, fu l’avvento di un secolo di conflitto che avrebbe disunito l’umanità nella Dharma Tower, condizionandone così una divisione per piani a cui avrebbe dovuto corrispondere lo status dei residenti: più vivi in basso, più sei nessuno. Ed è proprio qui che nasce la ribellione contro quest’imposizione creata dall’enigmatico Keymaster. Uniti alla resistenza e potenziati con abilità e strumenti che vi permetteranno di raggiungere altezze inimmaginabili e contrastare gli avversari con respawn improvvisi, siete chiamati ad apprendere cosa si cela dietro il potere del Keymaster e a riportare giustizia in un mondo che sembra non avere più niente da perdere.

In attesa dunque di annunciarvi il suo giorno di debutto, se non aveste avuto ieri la possibilità di seguire l’Inside Xbox, vi lasciamo qui la possibilità di poterlo recuperare in serenità.