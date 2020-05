Children of Morta: disponibile ora l’update gratuito “Setting Sun Inn” per Switch, PC, PS4 e Xbox One

Esordito a settembre scorso per Nintendo Switch, PC via Microsoft Store e Steam, PlayStation 4 e Xbox One, 11 Bit Studios e la software house Dead Mage hanno rilasciato poche ora fa la possibilità di acquisire l’update “Setting Sun Inn” per il fantastico action RPG Children of Morta, aggiungendo così la modalità “New Game+” e diverse altre keys che vi lasciamo qui di seguito:

New Game+ → potrete mantenere i personaggi precedentemente sbloccati, i progressi dell’albero delle abilità, le risorse, l’officina di Ben e gli aggiornamenti del Book of Rea.

potrete mantenere i personaggi precedentemente sbloccati, i progressi dell’albero delle abilità, le risorse, l’officina di Ben e gli aggiornamenti del Book of Rea. 20 nuovi filmati .

. 8 nuovi Home Interactive Events .

. 26 nuove Home Idle Activities .

. 14 nuove Family Events e Quests nel Dungeons.

nel Dungeons. 3 nuove Side Quest Traits .

. modifiche di bilanciamento e correzioni di bug.

Secondo free update della serie, con la “New Game+” di Children of Morta, avrete l’occasione di seguire nuovamente il cammino dei Bergson (elevato però questa volta a maggiori difficoltà), avventurandovi verso la scoperta delle nuove missioni da vivere nell’incredibile mondo di Rea.

Oltre a lasciarvi qui la nostra recensione dedicata a questo titolo, in caso non aveste avuto ieri la possibilità di seguire l’Inside Xbox, vi lasciamo invece qui la possibilità di poterlo recuperare in tutta serenità.