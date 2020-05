Disney Plus ha ordinato la serie Just Beyond

Disney Plus è una piattaforma streaming (qui trovate una guida pratica al suo utilizzo) dell’omonima multinazionale americana, che è disponibile nel nostro paese e in Europa dal 24 marzo. Dal suo arrivo, sempre più contenuti si sono aggiunti al vasto catalogo del device che trova al suo interno parecchi mondi provenienti dalle sue IP più note.

Disney Plus: il nuovo prodotto

Qualche ora fa, tramite un comunicato, Disney ha divulgato la notizia che il dispositivo on demand ha ordinato Just Beyond, una serie televisiva composta da 8 episodi e prodotta da 20th Century Fox Television. La realizzazione è ispirata all’omonima antologia horror a fumetti creata da R.L. Stine, già scrittore dietro Piccoli Brividi. L’autore dello show e produttore televisivo sarà Seth Grahame-Smith, sceneggiatore di Dark Shadows di Tim Burton e Lego Batman – Il Film. Ovviamente tutta la lavorazione deve ancora partire, con un possibile arrivo su Disney Plus fissato per l’autunno 2021.