Cursed: ecco le prime informazioni sulla serie Netflix

Cursed è la nuova serie televisiva di Netflix ideata da Tom Wheeler (The Cape, Empire) e Frank Miller (il leggendario fumettista, sceneggiatore e regista americano noto per Sin City, Batman: Anno uno e Ronin) che è ispirata all’omonimo best seller del New York Times. Il libro reinventa la leggenda arturiana, vedendola dal punto di vista della misteriosa Nimue (Katherine Langford), una ragazza destinata a diventare la Dama del Lago. La giovane sarà incaricata di consegnare un antica spada al potente Merlino (Gustaf Skarsgård), e per caso un improbabile alleato: il mercenario Artù (Devon Terrell).

Cursed: il materiale

Tramite un comunicato stampa, Netflix ha annunciato che la realizzazione sarà disponibile sulla piattaforma streaming quest’estate e con l’occasione ha mostrato alcune immagini in anteprima e la locandina ufficiale. Vi lasciamo quindi al materiale fotografico in questione.