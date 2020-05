National Treasure: in produzione il terzo film e una serie

National Treasure è un noto franchise action di Walt Disney Pictures che ha portato sul grande schermo due titoli: National Treasure (Il mistero dei Templari) e National Treasure: Book of Secrets (Il mistero delle pagine perdute). Le opere vedono come protagonista l’avventuriero Benjamin Franklin Gates (che ha il volto di Nicolas Cage) che organizza una spedizione speciale per rintracciare dei misteriosi artefatti e tesori. Il cast dei lungometraggi è composto anche da Diane Kruger (nei panni della Dottoressa Abigail Chase), Jon Voight (nel ruolo di Patrick Henry Gates) e altri noti attori di Hollywood come Sean Bean e Harvey Kietel.

National Treasure: alcuni aggiornamenti

Qualche tempo fa vi avevamo comunicato che vi era la possibilità che la saga continuasse e, finalmente, abbiamo avuto la conferma: stando alle parole del produttore Jerry Bruckheimer (tramite Collider), non solo è in lavorazione il terzo capitolo, che vedrà la luce nelle sale, ma anche una serie televisiva per Disney Plus. Se il primo progetto menzionato vedrà tornare parte degli artisti coinvolti nelle prime due pellicole, lo show per piccolo schermo introdurrà degli interpreti molto più giovani. Vi ricordiamo che, mentre attendiamo informazioni in merito, sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino, sono disponibili i due titoli precedenti, usciti nel 2004 e nel 2007.