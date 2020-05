The Falcon and The Winter Soldier: le riprese riprenderanno presto

The Falcon and The Winter Soldier (qui trovate dei video dei dietro le quinte) è una delle serie televisive di Disney Plus che farà parte del Marvel Cinematic Universe e lo rilancerà sul piccolo schermo. L’opera vedrà Falcon prendere l’eredità di Captain America e combattere in compagnia di The Winter Soldier. A marzo, a causa del Coronavirus, le riprese della serie si sono interrotte, fino a qualche ora fa…

The Falcon and The Winter Soldier: la produzione continuerà

Il sito Deadline ha comunicato infatti, che la Film Commission della Repubblica Ceca ha stabilito che le produzioni bloccate nel paese (tra le quali figura lo show Marvel, la seconda stagione di Carnival Row e il film Netflix, 473 Transatlantic) riprenderanno a metà maggio. Sicuramente una buona notizia, che speriamo si allarghi anche ad altre produzioni.