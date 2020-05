Chorus: elementi open world e caricamento ridotto

Ieri durante l’evento Inside Xbox sono stati finalmente rivelati alcuni dei giochi che saranno disponibili sulle console next generation. I titoli mostrati erano variegati, con generi che spaziano dall’horror, allo sport, agli sparatutto. Uno dei giochi che ha attirato la nostra attenzione è stato Chorus, un single player di Deep Silver, che racconta la storia di una donna in cerca di redenzione insieme alla sua astronave senziente. Ha sicuramente un aspetto e un concetto unici, e sembra sarà un titolo abbastanza aperto.

In un’intervista Johannes Kuhlmann, direttore delle Core Technologies di FishLabs, ha rivelato che Chorus avrà alcuni elementi open world, dando così la possibilità al giocatore di volare in alcuni spazi aperti da esplorare. Inoltre le console di nuova generazione consentiranno un caricamento ridotto grazie alle nuove SSD, con la speranza di poterlo eliminare completamente.

“Chorus ha alcuni elementi open world. Puoi vagare liberamente ed esplorare diverse località. Carichiamo tutto in background, ma abbiamo ancora alcune schermate di caricamento in atto. Spero che con la velocità di lettura dell’SSD, potremo liberarci di loro completamente, o riusciremo almeno minimizzare il tempo impiegato per il caricamento delle schermate.”

Probabilmente questa scelta permetterà di migliorare la modalità di fruizione del gioco e il tempo in cui il giocatore attende di poter esplorare una nuova area. La sensazione sarà quella di potersi muovere più liberamente con tempi di caricamento più rapidi. Chorus verrà lanciato nel 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC e Google Stadia.